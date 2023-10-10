Кадри з нею облетіли весь світ: ЗМІ дізналися про долю Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС

Мережу шокували кадри, як бойовики ХАМАС захопили та поранили Шані Лук. Декілька діб про долю дівчини не було жодних новин. На щастя, 10 жовтня стало відомо, що Шані – жива.

Кадри, як терористи ХАМАС викрали та везуть у своєму пікапі покалічену Шані, облетіли інтернет. Весь цивілізований світ співчуває дівчинці та сподівається, що її врятують.

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Повідомляли, що у Шані – зламані руки та ноги. Наразі дівчина перебуває у лікарні на території Сектору Гази. Постраждала – у дуже важкому стані. Мама записала відео, у якому звернулася до німецької влади. Жінка просить допомогти з евакуацією Шані.

Шані брала участь у фестивалі Nature Party

Шані брала участь у музичному фестивалі Nature Party, який відбувався на території Ізраїлю поблизу кордону з Сектором Гази. Фактично гості заходу першими дізналися про початок загострення між ХАМАС та Ізраїлем. Вони були у паніці й кинулися тікати. Тоді терористи ХАМАС відкрили вогонь по людях, які намагалися врятуватись, та автівках. На жаль, відомо про сотні загиблих. Наразі підтверджено, що терористи ХАМАС забрали життя щонайменше 260 людей. Окрім того, відомо про десятки полонених з Nature Party.