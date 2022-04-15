Шанс бути вбитим ракетою приблизно такий самий, як бути збитим автомобілем, – Арестович
15 квітня 2022 , 22:16Читать новость на русском
Джерело:Politeka Online
Олексій Арестович заявив, що наразі безпечних міст в Україні – не існує. У ніч на 15 квітня били фактично по всій території України.
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зауважив, що це була спроба помститися за крейсер "Москва". Водночас необхідно тверезо оцінювати всі фактори.
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Але треба розуміти, що таке ця небезпека. Стати жертвою крилатої ракети – це приблизно, як бути збитим машиною. Приблизно така є ймовірність,
– наголосив Арестович.
Він зауважив, що кожна людина сама вирішує, що їй робити. Наразі видно, що багато людей повертаються до Києва. У місті відновлюють життя. Зокрема, запустили громадський транспорт.
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