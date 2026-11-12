Зеленський заявив про "вікно можливостей" для завершення війни до 2027 року

Володимир Зеленський вважає, що зараз є "вікно можливостей" для досягнення результату в переговорах щодо завершення війни Росії проти України. За його словами, західні учасники переговорного процесу хочуть домовитися до 2027 року через можливі політичні зміни в Європі та США.

Про це президент заявив 11 листопада під час пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

Чому зараз є можливість для результату в переговорах?

Зеленський пояснив, що у 2027 році політичний ландшафт у Європі може змінитися, а у США зміни вже відбуваються після проміжних виборів до Конгресу.

Зміни політичного ландшафту в Європі можуть бути у 27-му році. Ми розуміємо які. І так само ми бачимо вже відбуваються зміни в Сполучених Штатах Америки. І тому сьогодні є дійсно ця можливість, це "вікно можливостей", коли всі ті учасники, які займаються зараз переговорним процесом, хочуть дійсно отримати результат ще до 27-го року,

– сказав президент.

Глава держави зазначив, що під час дводенних переговорів в Абу-Дабі не було негативу.

Важливо, що американці полетіли з конкретикою до Путіна. Мені б дуже хотілось, щоб вони з конкретикою повернулись у Дублін. Я не дуже в це вірю… але надія є. Ми розуміємо, з ким маємо справу… але чи може бути прогрес – так,

– заявив Зеленський.

Він додав, що багато залежатиме від формату діалогу США з Росією. Американська переговорна команда також зацікавлена в тому, щоб отримати результат до кінця 2026 року.

Зеленський повідомив, що під час перемовин порушували питання припинення вогню, зокрема щодо енергетики, морського простору та критичної інфраструктури. Однак російська сторона заявила, що її представники не мають мандату відповідати на ці питання.

Він наголосив, що Україна, яка продовжує зазнавати російських атак, прагне досягти результату в переговорному процесі до кінця року та робитиме для цього все можливе.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що американська сторона намагається знайти різні варіанти розв'язання територіального питання щодо Донбасу, аби зупинити війну. Під час переговорів представники США регулярно порушують тему можливого виходу України з власних територій.