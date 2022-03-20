Шанс на зміни: білорусів закликали виходити на антивоєнні мітинги – потужне відео

Росія активно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. У зв'язку з цим білорусів закликають вийти на вулиці та скористатися шансом змінити життя у країні на краще.

У мережі оприлюднили ролик-заклик до білорусів діяти так, аби не допустити участі країни у війні проти України та водночас домогтися зміни влади.

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Білорусів закликали виходити на вулиці

Жителів Білорусі просять уявити, що на вулиці 2023 рік, президенткою країни є Світлана Тихановська, а Білорусь запрошують стати членом Євросоюзу. Там наголошують, що це може стати реальністю.

Війна, яку Путін розв'язав проти України, дає унікальний шанс змінити історію,

– йдеться на відео.

Росія вже програє. А без білоруських баз, залізниці та кордону поразка держави-агресорки буде ще швидшою.

Білорусів підштовхують воювати проти українців, однак вони не хочуть цього. Тому всіх жителів країни закликають вийти на антивоєнні мітинги. Тоді армія побачить силу народу і стане на його сторону.

У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що станом на 20 березня загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку оцінюють як високу. Водночас там наголосили, що українські військові готові давати відсіч.

Білорусів просять виходити на антивоєнні мітинги: дивіться відео