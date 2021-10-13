Шансів немає, – Бахматов сказав, чому Кличко не зможе стати президентом

У Володимира Зеленського є усі шанси перемогти у 2 турі президентських виборів. Конкурентом йому не стане навіть мер Києва Віталій Кличко і ексспікер Ради Дмитро Разумков.

Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" розповів ексрадник мера Києва Максим Бахматов. За його словами, Кличко і Разумков не можуть конкурувати, бо у них немає сильної команди.

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"Якщо у вас є зайві 100 – 200 мільйонів доларів і вважаєте, що можна об'єднати когось навколо якоїсь людини, наприклад, Кличка і Разумкова – витрачайте. Шансів немає. Це якщо реально подумати", – запевнив Бахматов.

Він порадив українцям проаналізувати діяльність Кличка.

Ви не побачите навколо нього сильної команди. Ви ніколи не скажете, хто соратник Кличка,

– сказав ексрадник мера.

Бахматов: Кличко – унікальний бренд

Ексрадник зауважив, що бренд Кличка – дуже сильний, медійний, позитивний. Однак у нього є велика проблема.

"Якби він розслабився і професіонали повели б його по усіх теренах – він став би як Мессі, Роналду і всі інші. Вони б без команди ніколи не виграли", – запевнив Бахматов.

Історія Кличка така сама, як буде і з Разумковим. Побудова команди дуже важлива, але вони, на жаль, не вміють цього робити,

– підсумував ексрадник мера.

Він розповів, що пробував з колегами підсилити бренд Кличка, коли працював з ним. Однак, як сказав Бахматов "це не працює і ніколи не спрацює".

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