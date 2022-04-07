"Шансів врятуватися від смерті щодня менше": мешканців Луганщини вкотре закликають евакуюватися

Загроза посилення російської агресії не зменшується. Тому жителям Луганщини варто терміново евакуюватися.

Так буде можливість вберегти себе та своїх рідних. Про це сказав очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Гуманітарні коридори

За його словами, вже сьогодні, 7 квітня, запланована евакуація мешканців:

Попасної;

Гірської громади;

Сєвєродонецька;

Лисичанська;

Рубіжного.

До саме цих населених пунктів привезуть їжу, воду та засоби першої необхідності. Зауважимо, що людей щодня вивозять безкоштовно – до поїздів, далі залізничним сполученням до безпечних регіонів України.

Земляки, евакуюйтесь! Шансів врятувати себе та рідних від російської смерті з кожним днем все менше. Убезпечте себе та рідних,

– наголосив Гайдай.

Місця зборів для евакуації

Якщо ви та ваші рідні мають намір евакуюватися, в ОВА назвали місця збору:

Сєверодонецьк – проспект Хіміків, 28;

– проспект Хіміків, 28; Лисичанськ – ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;

– ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС; Попасна – вулиця Первомайська, 42;

– вулиця Первомайська, 42; Гірське – вулиця Гагаріна, 13а;

– вулиця Гагаріна, 13а; Нижнє – Паркова, 13;

– Паркова, 13; Рубіжне – вулиця Чехова, 11.

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