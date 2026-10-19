Шантаж Starlink та дизельна змова з Росією: які сигнали Україні надсилають Трамп і Маск

Журналіст Роман Цимбалюк в аналітичному розборі для 24 Каналу пояснив справжні мотиви обмеження роботи Starlink в Україні та абсурдність нафтових домовленостей США з Росією. Подібні дії не лише б'ють по рейтингах республіканців, змушуючи їх дистанціюватися від свого лідера, але й підштовхують Європу до прискореного створення незалежних від Вашингтона оборонних програм.

Залежність України від американських технологій, можливі домовленості щодо російського дизельного пального та невизначеність із мирними переговорами створюють додаткові виклики для Києва.

Журналіст Роман Цимбалюк вважає, що рішення адміністрації Дональда Трампа можуть бути пов'язані не лише з міжнародною політикою, а й з економічними та внутрішньополітичними інтересами США. Для 24 Каналу він пояснив, чому ситуація зі Starlink викликає занепокоєння, як політика Вашингтона може вплинути на Україну та чому Європі потрібно розвивати власні оборонні технології.

Starlink, російське пальне та політичні інтереси США

Цимбалюк пов'язує проблеми з роботою Starlink в Україні з політичними суперечностями між Києвом і оточенням Дональда Трампа та Ілона Маска.

Залежність від американських технологій може стати інструментом впливу на Україну, особливо на тлі критики можливих домовленостей щодо російського дизельного пального. Водночас самі перебої зі зв'язком не доводять, що йдеться про навмисний шантаж, однак порушують важливе питання про контроль над технологіями, критичними для української оборони.

Журналіст також ставить під сумнів економічну логіку можливих домовленостей щодо російського пального. США самі експортують значні обсяги нафтопродуктів, тому пояснення про необхідність стабілізувати світові ціни не обов'язково розкриває всі мотиви таких рішень.

Цимбалюк припускає, що за ними можуть стояти комерційні інтереси, однак версії про тіньові фінансові схеми та розрахунки через криптовалюту потребують доказів і не можуть вважатися встановленими фактами.

Суперечливі рішення адміністрації Трампа щодо Росії можуть посилити невдоволення всередині Республіканської партії та вплинути на її позиції напередодні виборів.

Внутрішньополітичний тиск у США потенційно здатен змусити Білий дім переглянути окремі рішення щодо України. Однак зміна курсу Вашингтона не є гарантованою, тому Києву доводиться враховувати як внутрішні суперечності в американській політиці, так і ризик подальших коливань у підтримці.

Повна розмова із Цимбалюком: дивитись відео

Чому переговори з Росією не гарантують миру?

Чутки про тристоронню зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Владіміра Путіна Цимбалюк вважає інформаційним шумом. На його думку, сама підготовка зустрічі ще не означає наближення мирного врегулювання.

Головною перешкодою залишаються вимоги Росії, зокрема щодо українських територій. Якщо Москва наполягає на виведенні українських військ із частини Донеччини, це фактично означає вимогу односторонніх поступок від Києва. Тому вирішальними будуть не заяви про переговори, а їхні конкретні умови та гарантії виконання домовленостей.

Невизначеність із позицією США змушує Європу переглядати власні безпекові пріоритети. Ситуація зі Starlink показала ризики залежності від технологій, контроль над якими перебуває в іншої держави.

Цимбалюк вважає, що європейським країнам потрібно активніше розвивати власні системи супутникового зв'язку, розвідки та управління військами. Створення альтернатив потребуватиме значних інвестицій і часу, однак диверсифікація оборонних технологій може зменшити залежність Європи від політичних рішень Вашингтона.

Удари по Росії, роль Білорусі та готовність України до тривалої війни

Українські удари безпілотниками по російській інфраструктурі демонструють, що війна створює проблеми й далеко від фронту. Зокрема, обмеження авіасполучення в Московському регіоні свідчать про додаткові ризики для російської логістики та безпеки.

Цимбалюк також звертає увагу на публічні відео за участю російського військово-політичного керівництва, ставлячи під сумнів обставини їхнього запису.

Окрему увагу журналіст приділяє Білорусі. На його думку, заклики Олександра Лукашенка до миру можуть бути пов'язані з бажанням уникнути подальшої ескалації та загроз для білоруської економіки.

Використання території країни російськими військами посилює залежність Мінська від Москви та створює додаткові ризики для інфраструктури.

Цимбалюк наголошує, що Україні не варто розраховувати на швидке політичне врегулювання. Російські атаки можуть загрожувати різним регіонам країни, тому важливими залишаються розвиток протиповітряної оборони, стійкої інфраструктури та резервних каналів зв'язку.

На міжнародному рівні Києву потрібно зберігати підтримку союзників, але водночас зменшувати критичну залежність від одного партнера. Здатність України протистояти агресії залежить не лише від рішень у Вашингтоні, а й від власної оборонної стійкості та готовності діяти в умовах невизначеності.