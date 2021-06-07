Шарій опублікував інтерв'ю з представницею МЗС Росії Захаровою і нарвався на красномовну реакцію

На каналі пропагандиста Анатолія Шарія з'явилося відео із одіозною Марією Захаровою. Вона гнула свою лінію про "США використовує Україну, а та притискає права людей".

Відео на каналі з'явилося 7 червня. Інтерв'ю у Захарової шаріївський журналіст взяв на форумі у Санкт-Петербурзі.

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На початку російський пропагандист відзначив: на заході з українських ЗМІ, окрім його журналістів, ніколи не було. Зауважимо, що він позиціонує себе як представник медіа з України. Втім, тези з цього відео були явно прокремлівськими та українофобськими.

Що наговорила Марія Захарова пропагандистам

"У всіх свої інтереси, не можна втручатися у внутрішні справи держав"

"Головна проблема України – внутрішній конфлікт, який необхідно припинити".

"Зеленський обіцяв закінчити конфлікт, давши міцну, чоловічу обіцянку. Але це йому не вдалося"

"Україна не виконує мінські домовленості. Уже давно. Останнім часом є повний відхід Києва від визнання мінських домовленостей. Лунають якісь невдоволення".

"Хай Київ озвучить, що вони не хочуть виконувати мінські домовленості. Весь час звинувачують Росію… Ми свою частину домовленостей виконуємо дуже якісно."

"Мінським домовленостям немає альтернативи. Це усі визнають, їх не можна відкидати".

"В Україні постійно порушують права людей. Найкраще слово у цьому контексті – відбувається повна анархія і хаос."

"Закриття каналів – це порушення свободи слова. Бо ці канали були неугодними з політичної точки зору."

Реакції користувачів на інтерв'ю

Станом на 17 годину відео набрало вже понад 300 тисяч переглядів на ютубі. У коментарях фани Шарія пишуть, що це було дуже професійно і важливо. Втім, люди, які розуміють, що це був реверанс перед країною-агресоркою, не у захваті від такого інтерв'ю.

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував скриншоти реакцій людей, які залишали свої коментарі у фейсбуці. Люди масово публікували емоджі з червоною кулькою і півником, натякаючи на неформальне прізвисько Шарія у мережі.

Що відомо про підозру пропагандисту Шарію

16 лютого СБУ оголосила Шарію про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності людей.

Шарій заявляє, що справа проти нього – "політична".

25 лютого Шарія оголосили у розшук. Він кілька разів не з'явився на допит.

Важливо те, що невідомо, де саме живе Шарій. Найімовірніше, останні 4 роки він живе в Іспанії.

10 травня у Литві оголосили персоною нон ґрата. Окрім того, країна анулювала усі документи скандального блогера.

: на момент публікації цієї новини, масових коментарів із півниками і кульками під постом Шарія вже не було. Залишилися поодинокі коментарі із похвалою. Ймовірно, Шарій сам їх почистив.