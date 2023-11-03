Шарій назвався членом Міжнародної федерації журналістів, хоче підтримки після "нападу", – ЗМІ

Анатолій Шарій, як з'ясувалося, – член Міжнародної федерації журналістів. А ще проросійський блогер просить про підтримку після "нападу в Європі".

Про це розповіли в Інституті масової інформації 3 листопада, посилаючись на джерела. За їхніми даними, Анатолій Шарій уже відправив організаційний лист низці міжнародних медійних організацій.

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Про що просить Шарій

Як зазначають в ІМІ, у листі проросійський блогер просить, щоб йому надали підтримку. Він заявляє, що йому погрожують. За версією Шарія, причина – "розслідування діяльності наркокартелів у Європі".

Нагадаймо, що 24 жовтня стався інцидент. Тоді будинок проросійського пропагандиста закидали коктейлями Молотова. Сталося це в іспанській Таррагоні, де він зараз мешкає.



Шарій заявив, що є членом Міжнародної федерації журналістів / Фото ІМІ

Власне, у цьому листі Анатолій Шарій зазначив, що він – член Міжнародної федерації журналістів. Крім того, заявив, що "шокований тим, що як журналіст зазнав нападу в Європі".

Зауважимо, що в ІМІ звернулися до Міжнародної федерації журналістів, щоб отримати коментар. Утім, поки його не надали.

Що відомо про атаку на будинок Шарія

Так, сталося це у містечку Рода-де-Бара, де проросійський блогер зараз мешкає з рідними. Його будинок закидали кількома коктейлями Молотова.

У мережу виклали відео з камер спостереження. На ньому можна побачити, як декілька пляшок з горючою сумішшю летять у фасад оселі Анатолія Шарія.

Зауважимо, що йдеться про віллу на березі моря, площею 230 квадратних метрів. Її він придбав у серпні 2019 року. Журналісти, які посилаються на дані на сайтах нерухомості, припустили, що обійшовся цей будинок у майже мільйон євро.

Власне, у цьому будинку проросійський пропагандист мешкає зі своєю дружиною Ольгою та сином. Звернімо увагу, що це один із найбільших нападів на Шарія за період, який він проживає на території Іспанії.

Цікаво, що раніше все обмежувалося лише погрозами або мирними протестами проукраїнських активістів під оселею блогера.

Водночас зазначимо, що в Україні Шарій підозрюється у державній зраді. Проросійський блогер, повідомляють у СБУ, займався протиправною діяльністю в інформаційній сфері. Вона шкодила національній безпеці України. Крім того, він виконував завдання іноземних структур.