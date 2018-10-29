Шарліз Терон заявила, що її 6-річний син – дочка: подробиці
Голлівудська кіноактриса Шарліз Терон, яка виховує двох дітей – 6-річного хлопчика Джексона і 2-річну дівчинку Августу, виголосила приголомшливу заяву.
Шарліз в інтерв'ю виданню Access заговорила про своїх дітей, назвавши свого сина Джексона дочкою.
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Я не думаю, що життя дівчаток легке. Я дивлюся на своїх прекрасних дочок і думаю, що мене турбує усе, як і будь-яку іншу матір. Я не думаю, що є якась різниця. Я хочу, щоб вони були в безпеці, і я хочу, щоб вони повністю реалізували свій потенціал,
– розповіла Шарліз.
Зазначимо, у 2012-му актриса всиновила хлопчика Джексона з ПАР, а в 2015 році – Августу південноафриканського походження, яка народилася в США.
Шарліз Терон з дітьми
З 2016 року син Терон привертати до себе увагу громадськості: тоді його вперше помітили одягненим у сукню. З того часу Джексон постійно з'являється на публіці в сукнях або спідницях.
Інтерв'ю з Шарліз Терон (англійською): дивіться відео