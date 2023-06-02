"Магазини розграбовані": у російському Шебекіно з'явилось мародерство
Ситуація на Бєлгородщині надалі загострюється. У прикордонному Шебекіно почалось мародерство, багато людей повиїжджали.
Волонтер зі Шебекіно в ефірі одного з пропагандистських каналів розповів, що мародери "виносять все, що можуть", інформує 24 Канал. Однак в кращих традиціях російської підтримки його назвали дурнем та провокатором.
До речі "Точно у ціль": російські добровольці вдарили по скупченню ворожих військ у Шебекіно
Розграбовані магазини
Однак наступного дня в мережі з'явилось відео, яке доводить слова чоловіка. У місцевому пабліку показали кадри з розбитими дверима до магазину "Лариса". Видно, що їх навмисно розбили, тобто це не наслідок обстрілів. Місцева жителька показує магазин та жаліється на мародерів.
Двері повибивали, уявіть, ці мародери. Це люди наші. Раніше тут були охоронці, а зараз нікого,
– каже росіянка.
Хоча інші місцеві запевняють, мовляв, у місті все спокійно, оскільки бої йдуть поблизу.
Бої на Бєлгородщині: що відомо
- Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус 1 червня заявили про "другий етап" операції на території Бєлгородській області. Бійці проводять рейд біля села Нова Таволжанка поблизу Шебекіно.
- Росіяни оголошували план "Фортеця", але він провалився. Російські добровольці "накрили" путінських правоохоронців із РСЗВ "Град".
- РДК опублікували кілька відео з рейду на території Бєлгородщини. Вони їхали на новій бойовій броньованій машині.
- 2 червня російські добровольці вдарили по скупченню російської армії у Шебекіно. На місці удару з'явився величезний стовп чорного диму.