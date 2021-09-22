Шефір часто їздив сам за кермом і не користувався держохороною

22 вересня 2021 , 13:25
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Джерело:

24 канал

Помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, на якого здійснили збройний напад, їхав у неброньованому авто. До того ж він не користувався державною охороною, а своє авто водив самостійно.

Зараз Шефір почувається добре, а його водій у лікарні. Про це на брифінгу щодо нападу повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. 

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Сергій Шефір не користувався держохороною

Авто Сергія Шефіра було не броньованим. До того ж помічник президента не користувався охороною. Водій, який постраждав, – був особистим водієм Шефіра і не належав до державної охорони чи іншої державної інституції. Як розповів Подоляк, зараз він у лікарні. Щодо самого Шефіра – з ним усе гаразд, він дає покази правоохоронцям.

Він (Сергій Шефір – 24 канал) зараз почуває себе нормально і перебуває у приміщеннях МВС, де дає відповідні покази,
– розповів радник глави ОП.

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Шефір їздить сам і з водієм

Як розповів ЗМІ глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм. За словами Арахамії, це чергувалося орієнтовно раз через раз.

Він їхав на роботу, він зазвичай їздить в 50% випадків сам за кермом, в 50% – з водієм... 
– розповів нардеп.

В обстрілі постраждав водій Сергія Шефіра. Він отримав три вогнепальні поранення і був шпиталізований. 

Головне про обстріл авто Сергія Шефіра

  • Стався напад близько 10 ранку 22 вересня у селі Лісники на Київщині.
  • В авто Audi першого помічника Володимира Зеленського випустили щонайменше 10 куль. За даними ЗМІ, його обстріляли з автомата. 
  • Внаслідок обстрілу постраждав водій Сергія Шефіра, якого забрали у лікарню.
  • Нападники з місця обстрілу встигли втекти. Зараз їх шукають: правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
  • В Офісі Президента вважають обстріл терористичним актом, який мав на меті залякати владну команду.
Автор: Вероніка Климська