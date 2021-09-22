Шефір часто їздив сам за кермом і не користувався держохороною

Помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, на якого здійснили збройний напад, їхав у неброньованому авто. До того ж він не користувався державною охороною, а своє авто водив самостійно.

Зараз Шефір почувається добре, а його водій у лікарні. Про це на брифінгу щодо нападу повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Сергій Шефір не користувався держохороною

Авто Сергія Шефіра було не броньованим. До того ж помічник президента не користувався охороною. Водій, який постраждав, – був особистим водієм Шефіра і не належав до державної охорони чи іншої державної інституції. Як розповів Подоляк, зараз він у лікарні. Щодо самого Шефіра – з ним усе гаразд, він дає покази правоохоронцям.

Він (Сергій Шефір – 24 канал) зараз почуває себе нормально і перебуває у приміщеннях МВС, де дає відповідні покази,

– розповів радник глави ОП.

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Шефір їздить сам і з водієм

Як розповів ЗМІ глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм. За словами Арахамії, це чергувалося орієнтовно раз через раз.

Він їхав на роботу, він зазвичай їздить в 50% випадків сам за кермом, в 50% – з водієм...

– розповів нардеп.

В обстрілі постраждав водій Сергія Шефіра. Він отримав три вогнепальні поранення і був шпиталізований.

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