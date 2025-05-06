Любовна афера на кордоні: чоловік одружився з сусідкою, щоб виїхати до дружини

Житель Черкащини зареєстрував шлюб зі своєю сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності. Він планував скористатися цим, щоб мати змогу перетнути кордон та приїхати до своєї дружини в Німеччину.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Що відомо про схему зі шлюбом для перетину кордону

У ДПСУ повідомили, що викрили "любовну аферу на українсько-польському кордоні" у пункті пропуску "Краківець".

40-річний житель Черкащини офіційно зареєстрував шлюб зі своєю 45-річною сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності, попри те, що його справжня дружина жива й мешкає в Німеччині,

– повідомили прикордонники.

У службі пояснили, що українець прямував саме до своєї дружини та сподівався скористатися процедурою виїзду для чоловіків, які супроводжують людей з інвалідністю.

Чоловік визнав, що його шлюб з сусідкою насправді був лише "квитком" у Європу. Співробітники загону передали до поліції інформацію про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

До слова, у квітні засудили громадянина Польщі, який вивозив з України чоловіків призовного віку. Працівники ДПСУ виявили в спальному відсіку його автомобіля чоловіка, який запропонував 2 000 доларів за те, щоб його вивезли з України.

Порушник проведе за ґратами найближчі 5 років.