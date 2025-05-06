Любовна афера на кордоні: чоловік одружився з сусідкою, щоб виїхати до дружини
- Житель Черкащини одружився з сусідкою з інвалідністю, щоб виїхати до дружини в Німеччину, але його викрили на кордоні.
- Державна прикордонна служба передала інформацію про можливе кримінальне правопорушення до поліції.
Житель Черкащини зареєстрував шлюб зі своєю сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності. Він планував скористатися цим, щоб мати змогу перетнути кордон та приїхати до своєї дружини в Німеччину.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну прикордонну службу України.
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Що відомо про схему зі шлюбом для перетину кордону
У ДПСУ повідомили, що викрили "любовну аферу на українсько-польському кордоні" у пункті пропуску "Краківець".
40-річний житель Черкащини офіційно зареєстрував шлюб зі своєю 45-річною сусідкою, яка має ІІ групу інвалідності, попри те, що його справжня дружина жива й мешкає в Німеччині,
– повідомили прикордонники.
У службі пояснили, що українець прямував саме до своєї дружини та сподівався скористатися процедурою виїзду для чоловіків, які супроводжують людей з інвалідністю.
Чоловік визнав, що його шлюб з сусідкою насправді був лише "квитком" у Європу. Співробітники загону передали до поліції інформацію про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон.
До слова, у квітні засудили громадянина Польщі, який вивозив з України чоловіків призовного віку. Працівники ДПСУ виявили в спальному відсіку його автомобіля чоловіка, який запропонував 2 000 доларів за те, щоб його вивезли з України.
Порушник проведе за ґратами найближчі 5 років.