Схеми експертного царя України: що відомо про мільйонні статки та таємні зв'язки Рувіна

Олександр Рувін очолює Інститут судової експертизи. Наразі туди один за одним "бігають" впливові люди з Офісу Президента, Київської міської держадміністрації та приватного бізнесу.

На вулицю Смоленська, де розташований Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, щоранку приїжджають автомобілі. Роблять усе, щоб ніхто не побачив пасажира – Рувіна.

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Водночас кілька місяців тому Рувіна збиралися звільняти. Проте він всидів у своєму директорському кріслі, яке за 10 років так успішно укріпив зв'язками і впливами.

Що таке судова експертиза

Адвокат Олександр Бурмагін упевнений, що експертиза є одним із важливих джерел доказів у будь-якій справі. "Експертизи призначають тоді, коли у судів та у суду немає компетенції дослідити якість обставини, факти, матеріали", – запевнив правник.

Судові експерти – це спеціалісти у десятках різних галузей, від чиїх висновків залежать судові справи, зокрема величезні корупційні скандали. Попри докази та аргументи, суди часто покладаються саме на експертизу.

Законодавство вимагає, щоб суд оцінював висновки експертизи разом з іншими доказами. На жаль, часто трапляються випадки, коли суд у своєму рішенні фактично переписує висновки експерта, ігноруючи інші докази або факти, які не збігаються з тим, що підсумовують експерти.

Судові експертизи не лише в столиці

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз – не єдина експертна установа в країні. У Міністерства юстиції, окрім київського інституту – ще 26 у кожній області. Є також свої експерти у Міністерства внутрішніх справ, і в Службі безпеки України.

Проте найважливіші справи державного рівня розслідують і судять у столиці. Найцікавіші експертизи у найскандальніших справах зазвичай потрапляють саме в київський інститут Рувіна. Часто джерелом скандалу стає сам інститут.

Справа Насірова

У 2017 році експерти КНІСЕ робили експертизу у справі Романа Насірова. Насіров був головним фіскалом, а звинувачували його у зловживанні службовим становищем.

У чому саме підозрювали Романа Насірова? Ексголову Держфіскальної служби підозрювали в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень. Насірова звинувачують у тому, що рішення ухвалене "заднім числом" і без узгодження з Міністерством фінансів.



Крім того, слідство стверджує, що він збрехав "Укргазвидобуванню" і Держслужбі геології та надр про те, що у компаніях немає податкового боргу. Ексголову Держфіскальної служби підозрювали в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень. Насірова звинувачують у тому, що рішення ухвалене "заднім числом" і без узгодження з Міністерством фінансів.Крім того, слідство стверджує, що він збрехав "Укргазвидобуванню" і Держслужбі геології та надр про те, що у компаніях немає податкового боргу. Під час слідчих дій також з'ясували, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії

Ключовим документом у справі якраз і стала експертиза, яка засвідчила, що дії посадовця спричинили 2 мільярди збитків. Експерти порахували цю цифру, передали інформацію в органи, а потім Рувін особисто намагався відкликати експертизу. Сам Насіров запевняв, що вона неправильна.

Скандальні справи: формула та Шеремет

У 2018 році експерти Рувіна аналізувати горезвісну формулу "Роттердам+". Простими словами, дати відповідь на запитання: чи є бодай якась логічна причина "дерти" з українців 3 шкури за електрику? Експерти сказали, що є. Формула – законна і економічно обґрунтована, а, значить, збитків завдати не могла.

2019 року саме за збитки від формули – у 18 ярдів – НАБУ оголосило підозру пів десятку осіб. Бюро довелося проводити повторну експертизу. Вона, на відміну від експертів Рувіна, збитки не тільки підтвердила, а й нарахувала вдвічі більше, ніж підозрювали на початку.

У 2019 році КНІСЕ наробив галасу з експертизою у справі вбивства Павла Шеремета. Підозрюваних намагалися ідентифікувати за відео з їхньою ходою. Поки Рувін на ефірах запевняв, що експертиза "проста як двері" та в інституту достатньо досвіду.

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"Наш інститут проводив понад 20 експертиз щодо невербальної поведінки людей. Нам достатньо свого досвіду. Ми понад 20 років над цим працюємо. Інститут перевірив усі відео, де дивились, хто як ходить, ставить ноги. Дійшли висновку, який дав нам змогу надати експертизу", – наголошував Рувін.

Озеро чи не озеро

На Львівщині є елітний SPA-комплекс Edem Resort. Він стоїть прямо на березі озера. Землю, на якій розташована водойма, фірма офіційно купила в обладміністрації. Проте якщо це природне озеро чи став таких масштабів, то воно не може продаватись.

Усе вперлось у питання: озеро це чи не озеро. Експертом став саме інститут Рувіна. Пів року експертиза лежала в установі, проте матеріали зрештою повернули без відповіді. Адже "немає доступ до об'єкта обстеження".

Експерт Рувіна не зміг підійти до води, хоча сам Рувіна зміг. Очільник експертного відомства святкував у ресторані комплексу разом із сім'єю на Різдво.



Сім'я Рувіна / Колаж 24 каналу

Судова 10-річна фортеця

Олександр Рувін очолює КНІСЕ вже 10 років. Він перетворив інститут на фортецю імені себе. За цей час втрапив у не меншу кількість скандалів, аніж сама експертна установа.

Йому не раз приписували контрабандний бізнес і підпільні казино. Розслідувачі фіксували його неофіційні зустрічі із судовим оточенням Петра Порошенка, Олександра Грановського та одіозного глави ОАСК Павла Вовка.

Статки Рувіна і його родини

Під керівництвом Вовка НАБУ бралося за Рувіна тричі: незаконне збагачення, неправдиве декларування та підроблення експертизи.

Якщо зазирнути в останню декларацію директора КНІСЕ, то можна побачити там:

2 старі квартири ще з далеких нульових років;

1 гараж;

1 приміщення, в якому дружина тримає салон;

2 автомобілі – новий Toyota Land Cruiser і старий Toyota Camry.

Загалом цей набір виглядає так, ніби статки родини налазять на її доходи. Але так виглядає те, що внесли в декларацію, з тими цінами, які там намальовані.

Якщо вторгувати Land Cruiser вдвічі дешевше ринкової вартості – це, скажімо, талант, то викупити комерційне приміщення вчетверо дешевше ринкового – то вже чудо. Найцікавіше те, чого ви в декларації не побачите взагалі.

Чого немає в декларації

На хвості у Cruiser завжди висить бус. А на хвості у буса – фейкові бляхи, що тонко натякає на те, що це не збіг. Якщо раптом хтось засумнівається, що кортежем їздить саме Рувін – сходіть в суботу на закупи в "Сільпо" поряд із КНІСЕ. Побачите, як охоронці вантажать покупки в "крузак" під чутливим керівництвом головного експерта.

Дружина Рувіна теж має, чим здивувати – вишневим Range Rover, якого немає в декларації. Автомобіль оформлений на асфальтобетонний завод, де Рувін кимось працює, бо отримує зарплату.



Вишневий Range Rover / Скриншот з відео Bihus.Info

В заводу є лише єдиний автомобіль – Range Rover. Їздить на ньому не офіційний власник і директор заводу, а чомусь дружина директора КНІСЕ, яка інколи ще пускає за кермо старшого сина.

Де живе головний експерт

Де живе головний експерт, журналісти дуже довго не могли зрозуміти. Вони перевірили всі можливі адреси, де колись був прописаний він і його родина, але ніде Рувіна не знайшли.

Аж у травні у фейсбуці з'явилося фото дружини Рувіна. Вона позувала на білому дивані, на фоні панорамних вікон з білими фіранками. З вікна було видно приватний сектор і статую "Батьківщини-Матері" зі спини.

На весь Київ є тільки один приватний сектор, з якого цю статую видно саме в такому ракурсі. Це одне з найдорожчих місць на Печерську, прямо над ботанічним садом. Там розташований елітний івент-хол Regent Hill.



Жінка Рувіна / Скриншот з відео Bihus.Info

Там є біла зала – з білими диванами, фіранками і панорамними вікнами якраз у бік статуї. Найімовірніше, фото Рувіної зробили саме там. Але спочатку розслідувачі не звернули на це уваги. Поки в липні, у день народження Рувіна, вишневий автомобіль знову побачили на тому ж місці.

Regent Hill – не тільки event-hall. Це ще й однойменний клубний будинок із лакшері-апартаментами. "Лакшері" – це коли оренда квартири коштує:

від 100 тисяч гривень за найпростішу двокімнатну;

до пів мільйона гривень на місяць за позолоту, ліпнину, мармур тощо.

У дружини Рувіна є частки в низці компаній. Але, за даними податкової, прибутку їй жодна з них ніколи не приносила. Доходи в декларації – від підприємницької діяльності, тобто з ФОПа.

ФОП Рувіна має салон. Те, що зазначено в декларації, це не її чистий прибуток, а те, що пройшло через салон. Пасинок Назара і син Сергій – теж ФОПи.

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Зв'язки головного експерта

День народження Рувіна – особливий день в житті КНІСЕ. Вперше журналісти в цьому переконались ще у 2018 році. Привітати директора інституту тоді завітало чимало цікавих людей.

Наприклад, тодішній міністр юстиції Павло Петренко. Незадовго до цього Петренко, як тоді здавалося, "помножив на нуль" репутацію КНІСЕ.

Експертам Рувіна доручали рахувати збитки Енергоатома у справі екснардепа Миколи Мартиненка. Вони підтвердили втрату 6,5 мільйонів євро. Тоді Петренко – однопартієць підозрюваного Мартиненка – відправив експертизи на рецензування. Рецензія рознесла висновки КНІСЕ. Це дало змогу оскаржувати основний доказ НАБУ у цій справі.

Здавалося б Рувін із Петренком повинні були посваритись, але жодні мільйонні збитки держави не заважають експерту чоломкатися з міністром і, проводжаючи його машину з подвір'я інституту, віддати йому честь.



Рувін і Петренко / Скриншот з відео Bihus.Info

Також прийшла вітальна делегація з економічної контррозвідки Служби безпеки України: тодішній її очільник Сергій Конохов, Микола Беззубенко та Олександр Кравченко.

Одним із гостем був Карен Геворкян. На той час він був партнером родини Геннадія Кернеса, співвласником і директором Харківського готелю "Національ", в якому мешкав мер Харкова.

. У Кернеса на той час тягнувся суд через побиття активістів у 2014 році. Харківського мера та його двох охоронців обвинувачували в тому, що вони схопили двох євромайданівців, притягли в той самий готель і там погрожували й били.

Геворкян у тій справі також відігравав цікаву роль. Як керівник "Націоналю" він запевняв суд, що жодних "мордобоїв" у його готелі не було. В цій же справі відзначилися експерти Рувіна.



Геворкян спілкувався з родиною Рувіна / Скриншот з відео Bihus.Info

Роль Сировацького

Дружина Рувіна пов'язана з "якимсь" асфальтобетонним заводом – отримує зарплату і їздить на оформленому на цей завод дорожезному Range Rover.

Валерій Сировацький – давній родинний партнер Рувіних. Невдовзі саме він став тою ланкою, яка пов'язала Рувіних із одним із найскандальніших "розпилів" у Києві.

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Наприкінці 2018 року "просто кум" Рувіна став власником будівельної компанії "Сучасна транспортна інфраструктура" – скорочено СТІ. Влітку 2019 року компанія зайшла у сектор бюджетних закупівель.

У листопаді 2019 року Сировацькому "впали на голову" 27 мільйонів з Подільського мосту. Нікому не відома компанія, без досвіду такого масштабу робіт і такої вартості контрактів, зайшла на "найжирніший" будівельний проєкт в столиці.



Сировацький пов'язаний з Рувіним / Скриншот з відео Bihus.Info

Наприкінці 2019 року компанія взяла в субпідрядники СТІ Сировацького. З того часу регулярно заливала на фірму кума Рувіна десятки мільйонів. Влітку 2020 року підрядник видав оригінальну ідею – зідрати вже покладений попередниками асфальт і вкласти свій.

СТІ майже увесь асфальт закуповує у того самого асфальтобетонного заводу, на якому працює жінка Рувіна. Загалом у заводу є багато покупців асфальту. Ці компанії періодично "залітають" у кримінальні провадження. Там їм призначають судові експертизи, які потрапляють до КНІСЕ.

Наприклад, компанія "ДЕКС СІТІ" ремонтує дороги в Київській області. Платить гроші заводу Рувіної з 2018 року (можна умовно називати "завод Рувіної", оскільки вона там працює).

У 2019 році поліція запідозрила розтрату: ремонт не за технологією, з порушеннями. Оцінити, чи якісно фірма клала асфальт, доручили експертам Рувіна. Такі випадки не поодинокі.

Директора КНІСЕ не змогли звільнити

Влітку 2021 року Мін'юст спробував звільнити директора КНІСЕ, але не зміг. Інститут хоч і підпорядкований міністерству, але звільнення його директора має погодити голова КМДА.

Рувіна така складна конструкція врятувала, бо Віталій Кличко не погодив. Мовляв, немає підстав і взагалі Рувін досвідчений та результативний.

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Дворак – ще один візитер Рувіна

Ще один візитер із подарунковим пакетом – Юрій Дворак. Він не тільки колишній очільник київської митниці, а ще й фігурант розслідування журналістів про незадеклароване елітне майно.

Віднедавна він ще й фігурант того самого списку контрабандистів, на яких наклали санкції Рада нацбезпеки й оборони і президент. Рувін, якому роками закидають контрабанду, продовжує "колекціонувати" тематичних гостей.

Детальніше про мільйонні статки та таємних гостей Рувіна – дивіться у повному випуску програми "Наші гроші".