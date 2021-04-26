Скандальний Шевченко пообіцяв Арахамії самостійно зібрати підписи за своє виключення

Депутат від "Слуги народу" Євгеній Шевченко заявив, що збере підписи за своє виключення з фракції. Раніше він казав, що хоче покинути фракцію.

Виключення Шевченка

На засіданні фракції багато депутатів співчували Шевченку через те, що він потрапив у скандал. Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

До теми Мабуть, любов: Лукашенко потішив "слугу" Шевченка ексклюзивними подарунками – фото

Однією з цілей поїздки Шевченка у Білорусь, за словами Арахамії, було налагодження контактів з Мінськом щодо трансплантації органів для українських пацієнтів. Саме тому "слуги" й співчували колезі, якого розкритикували через поїздку.

У керівництва фракції є позиція, що його треба виключати, тому що він поліз не на своє поле. Шевченко багато разів сам просив мене виключити його з фракції, оскільки не хоче йти за своєю ініціативою. Він пообіцяв, що на цьому тижні буде сам допомагати збирати підписи проти себе,

– заявив Арахамія.

Що відомо про скандальну поїздку нардепа