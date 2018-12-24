Шевченко із синами в кумедних шапках привітали всіх з прийдешніми святами: відео
Наставник збірної України Андрій Шевченко привітав друзів з усього світу з прийдешніми святами.
Керманич "синьо-жовтих" разом з родиною вирушив на море перед новорічними святами. Незважаючи на спекотну погоду, Шева і його сини носять святкові шапки.
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А сам Андрій записав вітальне відео з тропічної країни Антигуа і Барбуда.
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Джерело: 24 Канал
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