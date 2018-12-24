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      Шевченко із синами в кумедних шапках привітали всіх з прийдешніми святами: відео

      1804 Читать новость на русском
      Андрій Шевченко
      Андрій Шевченко / twitter.com/jksheva7

      Наставник збірної України Андрій Шевченко привітав друзів з усього світу з прийдешніми святами.

      Керманич "синьо-жовтих" разом з родиною вирушив на море перед новорічними святами. Незважаючи на спекотну погоду, Шева і його сини носять святкові шапки.

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      А сам Андрій записав вітальне відео з тропічної країни Антигуа і Барбуда.

       

       

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      Теги: Футбол Спорт Андрій Шевченко Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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