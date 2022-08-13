медведєва не варто недооцінювати, його заяви чудово працюють на Україну, – Шейтельман

Дикі заяви путінського посіпаки дмітрія мєдвєдєва точно грають на руку Україні. Він фактично спонукає Захід впроваджувати подальші санкції та всіляко боротися проти росії на різних фронтах.

Про це 24 каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Так він відреагував на нещодавню дику заяву мєдвєдєва про можливі випадковості на атомних станціях у Європейському Союзі.

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За його словами, росія не ризикне робити провокації на АЕС в Європі. Однак цілком може спробувати провести кібератаки на таку інфраструктуру, але не з катастрофічними наслідками.

Такі заяви мєдвєдєва чудово працюють на Україну

Шейтельман наголошує, що це в Україні сприймають мєдвєдєва як чергового путінського клоуна. У Заходу ставлення інше, адже там не спостерігають десятиліттями за кремлем і забезпечили адекватну зміну влади.

Прийшов новий чиновник, він відповідає за певний напрямок. Там є певні персонажі, представники кремлівської політики. І він дивиться на мєдвєдєва з формальної позиції, – зазначив Шейтельман.

Для Заходу мєдвєдєв – не лише колишній президент росії, але й чинний політик, який перебуває у самій верхівці влади. І чим більше диких заяв цей персонаж провокуватиме – тим сильніше міжнародні партнери підтримуватимуть Україну.

"Будь-які заяви мєдвєдєва не можна недооцінювати. Вони серйозно працюють на Україну: на дипломатичний фронт, на економічну боротьбу проти росії, на санкційну політику", – наголосив політтехнолог.

Він додав, що лише три топпосадовці з росії ще не робили одіозних заяв – це путін, патрушев та мішустін. Всі інші вже "замазалися" у цій справі.

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Нагадаємо, нещодавно кремлівський посіпака мєдвєдєв відзначився черговою обурливою заявою. Він бідкався, що ракети та снаряди падають все ближче від реакторів Запорізької АЕС. Хоч чомусь не сказав, що це саме російські окупанти обстрілюють територію ЗАЕС. Крім того, він пригрозив ЄС ядерним терором.