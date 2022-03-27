Щаслива Чорнобаївка: за дві доби під Херсоном ліквідовані щонайменше 20 російських десантників

Український журналіст Роман Цимбалюк повідомив про втрати російських загарбників біля Херсона.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Втрати ворога біля Херсона

Згідно з даними українського журналіста Романа Цимбалюка, за останні 2 доби втрати 247 десантно-штурмового полку під Херсоном становлять щонайменше 20 російських десантників.

Що відомо про 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк Це формування Повітрянодесантних військ Збройних сил Росії. Знаходиться у місті Ставрополь. Входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокована у Південному військовому окрузі

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