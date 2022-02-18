Окупанти обстріляли Щастя, а також влучили снарядом у житловий будинок в селі Артема
Джерело:телеграм ДСНС
У місті Щастя, що на Луганщині, проросійські бойовики обстріляли пожежну частину. Поцілили також у житловий будинок села Артема.
Рятувальники повідомили, – попередньо ніхто не постраждав. Обстріл здійснили 18 лютого.
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18 лютого приблизно з 12:00 до 12:09 години був здійснений обстріл міста Щастя невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням,
– повідомили рятувальники.
Внаслідок обстрілу пошкодження отримала адмінбудівля рятувальників, – осколки влучили у фасад споруди та водовідлив.
Бойовики влучили у будівлю рятувальників / Фото ДСНС України
Під обстрілом опинився житловий будинок
Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає. Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок,
– написали у ДСНС.
На щастя, люди не постраждалих та не загинули. На місці події працювали рятувальники.
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Повний текст публікації ДСНС України
18 лютого приблизно з 12:00 до 12:09 годині був здійснений обстріл міста Щастя невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням.
В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.
Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.
Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.