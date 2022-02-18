Окупанти обстріляли Щастя, а також влучили снарядом у житловий будинок в селі Артема

У місті Щастя, що на Луганщині, проросійські бойовики обстріляли пожежну частину. Поцілили також у житловий будинок села Артема.

Рятувальники повідомили, – попередньо ніхто не постраждав. Обстріл здійснили 18 лютого.

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18 лютого приблизно з 12:00 до 12:09 години був здійснений обстріл міста Щастя невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням,

– повідомили рятувальники.

Внаслідок обстрілу пошкодження отримала адмінбудівля рятувальників, – осколки влучили у фасад споруди та водовідлив.

Бойовики влучили у будівлю рятувальників / Фото ДСНС України

Під обстрілом опинився житловий будинок

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає. Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок,

– написали у ДСНС.

На щастя, люди не постраждалих та не загинули. На місці події працювали рятувальники.

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За минулу добу, 17 лютого, окупанти 60 разів порушили тишу. Вони гатили із забороненого озброєння.

Поцілили у дитячий садок в Станиці Луганській. Там було 20 дітей. На щастя, вони не постраждали. Проте контузію отримали 3 працівників закладу.

Також окупанти обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У школі було 30 учнів та 14 працівників. На щастя, всі вціліли.

Ба більше, окупанти обстріляли Мар'їнку – постраждала жінка. Окрім того, протягом 17 січня поранення отримали 2 військових та 2 цивільних.

18 лютого під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Це сталось на КПВВ "Щастя", що в Луганській області.

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Повний текст публікації ДСНС України

18 лютого приблизно з 12:00 до 12:09 годині був здійснений обстріл міста Щастя невідомими особами з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням.

В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.

Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.