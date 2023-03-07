Польща найближчим часом відправить Україні ще 10 танків Leopard 2

Наприкінці лютого Польща оголосила про плани передати Україні упродовж кількох тижнів 70 танків, 10 з яких будуть Leopard 2. 7 березня стало відомо, що партнер нашої держави відправить їх уже цього тижня.

Ба більше, чотири танки уже знаходяться в Україні. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на пресконференції.

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14 танків загалом

Ці чотири танки Польща передала на захист нашої держави ще у роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Чотири (танки – 24 Канал) вже в Україні, ще десять поїдуть в Україну цього тижня,

– сказав Маріуш Блащак.

Відтак загалом західний партнер України пообіцяв передати 14 танків Leopard 2.

Решта танків – Т-72 і PT-91 Twardy

Як повідомив раніше міністр канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, решта 60 танків, обіцяних Україні у лютому, є танками Т-72 і PT-91 Twardy. Їх обіцяли передати разом з Leopard або й швидше.

Фактично, вони вже перебувають у процесі передання. Тож незабаром вони потраплять в Україну,

– наголосив тоді польський міністр.

Військова допомога Україні: останні новини

Боротися проти окупантів Україні допомагає не одна держава цивілізованого світу. Так, нещодавно командувач ВПС США в Європі Джеймс Хекер заявив, що українські воїни вже можуть застосовувати проти російських окупаційних військ крилаті "розумні бомби" JDAM-ER. Вони можуть вражати цілі на відстані понад 72 кілометри.

Варто зауважити, що для України німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall хоче купити майже 100 Leopard 1. Ба більше, він веде переговори з українським урядом щодо будівництва танкового заводу у нашій державі.

Цікаво, що між Україною та Болгарією наразі не було жодної прямої угоди. Однак за даними Euractiv, ця держава за останні два роки відправила в Україну зброї на мільярди доларів через інші країни.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.