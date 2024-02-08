Ще 100 українців повернулися з російського полону

Україна врятувала з російського полону ще сотню своїх захисників. Більшість з них – мужні оборонці Маріуполя.

Відбувся другий за тиждень обмін військополоненими. Про це повідомив президент Зеленський.

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Стояли на захисті Маріуполя

Так, 8 лютого додому повернулися 100 військовослужбовців. Вони – представники Нацгвардії, Держприкордонслужби, Збройних сил України, ТрО. Серед врятованих – більшість захисників Маріуполя, зокрема його сталевого серця – "Азовсталі".

Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!,

– прокоментував радісну звістку Зеленський.

Українські захисники повертаються / Фото Зеленський

Перші емоційні дзвінки

Омбудсмен Дмитро Лубінець теж повідомив про 51-ий обмін полоненими. Він розповів, що воїни вперше за тривалий термін змогли подзвонити до своїх рідних, "які із приємним здивуванням та емоційністю сприйняли новину, що їхні захисники вже в Україні".

Невдовзі повернуті воїни отримають новий одяг, телефони, зможуть смачно повечеряти та отримати необхідну медичну допомогу,

– заявив Уповноважений ВР із прав людини.

100 українців звільнили з полону / Фото Лубінець

Крім того, Лубінець наголосив, що на місці, де здійснюється репатріація, перебувають працівники нашого Секретаріату, щоб проконтролювати дотримання прав людини, а також зафіксувати і показати світові, якими додому повертаються російські військовополонені (здоровими і ситими) та українськими (виснаженими і кволими).

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