Ще гірше, ніж осуд, – священник УГКЦ сказав, чи є покупка COVID-сертифікату гріхом
Джерело:24 канал
Україна досі бореться з проблемою підробки сертифкатів вакцинації проти COVID-19. Водночас релігія вважає покупку такого документу гріхом.
Про це в інтерв'ю розповів священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук. За його словами, зараз суспільство активно осуджує одне одного через вакцинацію. Однак покупки COVID-сертифікату – це ще гірше, ніж осуд.
До теми Вакцинуватися не гріх, купувати COVID-сертифікати – гріх, – інтерв'ю зі священником УГКЦ
Маємо справу з обманом, – отець Тарас
"Тому що тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман. Ми маємо справу з обманом", – сказав священнослужитель.
Отець Тарас наголосив, що обманювати безумовно не можна, тому що в результаті це дає негативні наслідки. Священник застеріг від відповідного вчинку.
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При покупці сертифікату вакцинації, за словами священнослужителя, треба зрозуміти, що наражається на небезпеку людина, яка цим займається.
Я особисто, як священник, дуже прошу – не купуйте цих речей! Не хочете вакцинуватись, ви маєте на це право, але купувати ці речі – я дуже прошу не робіть цього,
– сказав отець Тарас.
"Коли людина каже, що я хочу купувати таку річ (сертифікат вакцинації – 24 канал), то я її застерігаю. Але якщо ви це вже зробили, то я дуже прошу – йдіть покайтесь", – розповів він.
Священнослужитель про COVID-сертифікати: дивіться відео 24 каналу