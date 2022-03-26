Ще майже 170 тисяч маріупольців чекають на допомогу та евакуацію

140 тисячам людей вдалося виїхати з Маріуполя, який регулярно обстрілюють російські окупанти. Але ще майже 170 тисяч мешканців очікують на допомогу.

Окупанти безжально нищать Маріуполь, який був окрасою українського Донбасу. Представники місцевої влади закликають допомогти місту: там ховається від обстрілів ще близько 170 тисяч мирних людей.

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Ми закликаємо весь цивілізований світ звернути свою увагу на наше місто. Маріуполю потрібна повна евакуація. Маріуполь – це не будівлі та дороги, не лікарні та школи. Маріуполь – це люди. Врятуємо маріупольців – врятуємо Маріуполь. Врятуємо Маріуполь – врятуємо Україну, – зазначають в міській раді Маріуполя.

Що окупанти зробили з Маріуполем

До Маріуполя прийшов "русскій мір". Окупанти просто знищили місто, яке розвивалося з року в рік. Зараз на нього боляче глянути.

Різниця між "русскім міром" та Україною / Фото Маріупольська міська рада

Додамо, окупанти не припиняють кошмарити Маріуполь, але їм не вдається його підкорити. Хоч місто обстрілюють з різних видів зброї, українські військові дають гідну відсіч.

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