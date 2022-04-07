Ще можна дати нам зброю, яка зупинить агресію, – Зеленський звернувся до західних лідерів

Щоб не допустити історичної помилки, світ повинен зосередити свої зусилля на допомозі України. Зокрема, посилити санкції проти Росії та надати необхідну зброю.

На цьому у ніч проти 7 квітня наголосив президент України Володимир Зеленський. У своєму новому зверненні він розповів про перемовини із державами, які готові надалі тиснути на Росію, повідомляє 24 канал.

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Зеленський закликав Захід надати Україні необхідну зброю

Зеленський зазначив, що Захід міг застосувати превентивні санкції ще минулого року. Це допомогло б вберегти Україну від вторгнення, однак світ вирішив ніяк не реагувати на ескалацію російських військ. Він додав, що ігнорування проблеми може призвести до серйозних наслідків та стати історичною помилкою для усього західного світу.

Ще можна дати нам таку зброю, яка реально зупинить цю агресію. Захід може це зробити,

– наголосив він.

Крім цього, президент розповів, що сьогодні звернувся до парламенту та народу Ірландії – країни, яка одна з перших прийшла на допомогу. За його словами, ірландський уряд повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз. А також робитиме все, щоб посилити тиск на Росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася ця війна.

Дивіться нічне звернення Зеленського за 6 квітня: