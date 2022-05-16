Ще один до Калуша: Укрзалізниця повертає поїзд "Прикарпатський експрес" Львів — Чернівці

Укрзалізниця заявила, що поверне поїзд "Прикарпатський експрес", що курсує рейсом Львів — Чернівці. Шлях пролягає через Калуш, де живе матір соліста гурту Калуш Orchestra.

Поїзд курсуватиме з 1 червня. Перед цим ще один потяг до Калуша, рейс Київ – Івано-Франківськ, назвали на честь матері соліста гурту Олега Псюка – Стефанії.

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Укрзалізниця відновить рейс до міста, де живе матір Стефанія

Ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія. Укрзалізниця з 1 червня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці,

– мовиться у повідомленні.

Квитки традиційно можна буде придбати у касах, або онлайн. Відомо, що рейс зупинятиметься на станціях:

Стрий;

Моршин;

Болехів;

Долина;

Рожнятів;

Калуш;

Івано-Франківськ;

Коломия;

Снятин.

Відправлятиметься він зі Львова о 07:45, у Чернівці прибуватиме о 13:25. Зворотно, – з Чернівців – о 15:30. Вже о 21:45 буде у Львові.

Коротко про "Експрес Стефанія"

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