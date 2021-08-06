Ще один президент підтвердив участь у Кримській платформі, – МЗС
6 серпня 2021 , 17:24Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба розповів, що ще один президент підтвердив участь у саміті Кримської платформи. Загалом кількість учасників зросла до 33.
Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. Дмитро Кулеба повідомив, що підтвердження отримали 6 серпня 2021 року.
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Участь в саміті Кримської платформи підтвердили 33 країни, – Кулеба
Сьогодні (мовиться про 6 серпня – 24 канал) отримали ще одне підтвердження. Ще один президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи,
– розповів Дмитро Кулеба.
Він додав, що загальна кількість учасників зросла до 33.
Очільник МЗС пояснив, що нові підтвердження участі в Кримській платформі неодмінно будуть.
Саміт Кримської платформи: коротко
- 23 серпня 2021 року в Києві має відбутись саміт Кримської платформи.
- Це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму.
- Усе задля досягнення головної мети – деокупації Криму.
- Формат у 2020 році ініціював Володимир Зеленський. Участь вже підтвердили 33 лідери країн.
- Зокрема участь в святкуванні 30-річчя Незалежності та саміті Кримської платформи підтвердили США, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, багато інших країн ЄС, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея тощо.