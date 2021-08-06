Ще один президент підтвердив участь у Кримській платформі, – МЗС

Дмитро Кулеба розповів, що ще один президент підтвердив участь у саміті Кримської платформи. Загалом кількість учасників зросла до 33.

Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. Дмитро Кулеба повідомив, що підтвердження отримали 6 серпня 2021 року.

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Участь в саміті Кримської платформи підтвердили 33 країни, – Кулеба

Сьогодні (мовиться про 6 серпня – 24 канал) отримали ще одне підтвердження. Ще один президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи,

– розповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що загальна кількість учасників зросла до 33.

Очільник МЗС пояснив, що нові підтвердження участі в Кримській платформі неодмінно будуть.

Саміт Кримської платформи: коротко