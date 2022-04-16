Ще одна область України може стати "пороховою бочкою": що стоїть на заваді
Апетити Орбана не обмежуються одним лише Закарпаттям. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.
Ефект метилика
Однак будемо свідомі того, що щойно угорський прем'єр скаже: "Віддайте мені Закарпаття", уявіть собі, що одразу ж почне коїтися в Бухаресті, яке турне зробить румунський президент.
До теми Орбан щосили рівняється на Путіна, але більше нагадує раннього Лукашенка, – інтерв'ю з експертом
Уявіть, що буде у Словаччині. Травма Тріанона стосується не тільки закарпатських земель. Думаю, передусім румуни виступлять проти будь-яких спроб захоплення Угорщиною Закарпаття, тому що це неминуче призведе до ланцюгової реакції.
Сепаратизм на Закарпатті не має жодних шансів, адже на заваді планам Угорщини стануть інші європейські країни / Фото "Еспресо"
Гадаю, цей сценарій просто нереальний. Він спричинить таку бурхливу політичну реакцію у сусідніх державах, що неможливо собі уявити. Орбан, на відміну від Путіна, – недотиран.
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