Ще одна область України може стати "пороховою бочкою": що стоїть на заваді

Апетити Орбана не обмежуються одним лише Закарпаттям. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Ефект метилика

Однак будемо свідомі того, що щойно угорський прем'єр скаже: "Віддайте мені Закарпаття", уявіть собі, що одразу ж почне коїтися в Бухаресті, яке турне зробить румунський президент.

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Уявіть, що буде у Словаччині. Травма Тріанона стосується не тільки закарпатських земель. Думаю, передусім румуни виступлять проти будь-яких спроб захоплення Угорщиною Закарпаття, тому що це неминуче призведе до ланцюгової реакції.



Сепаратизм на Закарпатті не має жодних шансів, адже на заваді планам Угорщини стануть інші європейські країни / Фото "Еспресо"

І, рано чи пізно, у випадку успіху із Закарпаттям, постане питання Трансильванії. А Словаччині взагалі можна буде тоді забути про свою незалежність, адже майже вся її територія належала Угорщині в минулому.

Гадаю, цей сценарій просто нереальний. Він спричинить таку бурхливу політичну реакцію у сусідніх державах, що неможливо собі уявити. Орбан, на відміну від Путіна, – недотиран.

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