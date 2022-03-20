Ще одна сьогодні не долетіла, – глава Вінницької ОВА про ракету росіян
Джерело:телеграм Сергія Борзова
На Вінниччині активних бойових дій немає. Однак Збройні Сили України знову збили в небі над областю ворожу ракету.
Про ситуацію у Вінницькій області на 25-ий день повномасштабної війни Росії розповів глава обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Раніше Над Вінниччиною вдалось збити 3 ворожі ракети
Над Вінниччиною збили ракету росіян
Борзов повідомив, що станом на 20 березня у Вінницькій області спокійно. Активні бойові дії там не ведуть.
Однак ЗСУ продовжують збивати ракети в небі над Вінниччиною.
Ще одна не долетіла. Щойно (перед 16:00 – 24 канал) збили ракету. Слава ЗСУ! Слава Україні!
– сказав Борзов.
Нагадаємо, вранці 18 березня росіяни випустили кілька ракет у різні міста України. Три з них збили неподалік Вінниці. Після "зустрічі" з українською ППО ворожа ракета впала на землю. Її уламки знайшли на кукурудзяному полі.
Ознайомтеся – військові підірвали міст, яким росіяни хотіли підвозити боєприпаси: дивіться відео
Доповнюємо новину...