Ще одна страшна ДТП з маршруткою: 7 травмованих, одна жертва
14 грудня 2021 , 10:09Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція
На Луганщині трапилася ДТП за участю маршрутки. Через ожеледицю водій не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя. Унаслідок цього 1 людина загинула.
Аварія трапилася близько 7 ранку 14 грудня на трасі Чугуєв – Мілове неподалік села Оріхове. На місце прибули правоохоронці.
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Водій не врахував погодних умов
За попередніми даними, водій маршрутки не врахував ожеледиці на дорозі. Через це й трапилася аварія.
ДТП з маршруткою на Луганщині
Через аварію 1 пасажир загинув. Водій та ще 6 людей зазнали травм, 2 з них госпіталізували до лікарні. Правоохоронці продовжують розслідування причин аварії.
ДТП з маршруткою на Чернігівщині
- 7 грудня 2021 року на Чернігівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою. Через це загинули 13 пасажирів. Ще 7 опинилися в лікарні.
- За попередніми даними, причиною ДТП є те, що водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у маршрутку.
- Водія вантажівки затримали та обрали запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб.
- За результатами перевірки Мінінфраструктури, маршрутка була переобладнаною з вантажного буса.
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