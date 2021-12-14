Ще одна страшна ДТП з маршруткою: 7 травмованих, одна жертва

14 грудня 2021 , 10:09
Читать новость на русском

Джерело:

Національна поліція

На Луганщині трапилася ДТП за участю маршрутки. Через ожеледицю водій не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя. Унаслідок цього 1 людина загинула.

Аварія трапилася близько 7 ранку 14 грудня на трасі Чугуєв – Мілове неподалік села Оріхове. На місце прибули правоохоронці.

Зверніть увагу Під Франківськом пасажирський потяг розчавив авто: є жертви

Водій не врахував погодних умов

За попередніми даними, водій маршрутки не врахував ожеледиці на дорозі. Через це й трапилася аварія.


ДТП з маршруткою на Луганщині

Через аварію 1 пасажир загинув. Водій та ще 6 людей зазнали травм, 2 з них госпіталізували до лікарні. Правоохоронці продовжують розслідування причин аварії.

ДТП з маршруткою на Чернігівщині

Більше про ДТП з маршруткою на Чернігівщині: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк