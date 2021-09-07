Ще проповідником і дитячим психологом, – Кива розповів, чи планує працювати адвокатом
Джерело:"Суспільне"
В нардепа Іллі Киви є певні мрії. Він хоче у майбутньому працювати адвокатом, проповідником та дитячим психологом. Іспит на адвокатську діяльність, за інформацією Bihus.Info, він вже склад. На якому етапі інші бажання – невідомо.
Однак сам Кива не підтверджує та не спростовує інформацію про іспит. Він каже, щоб ті, кому це цікаво, отримали інформацію у реєстрі.
До теми Скандальний Кива склав іспит на адвоката
Кива заявив, що діятиме "лише у рамках закону". Нардеп проросійської політсили впевнений, що працюватиме адвокатом.
Звичайно. І не лише адвокатом, а ще й проповідником та дитячим психологом,
– заявив Кива.
Кива не пройшов адвокатське стажування
Голова Ради адвокатури Закарпатської області Олексій Фазекоша зазначив, що Кива склав лише одну частину кваліфікаційного іспиту. Етап стажування він не пройшов, а тому не отримав адвокатське свідоцтво.
Однак деталей Фазекоша не знає, адже це належить до компетенції кваліфіційкайно-дисциплінарної комісії.
"Оцінювали його компетентність, як і на кожному іспиті. Якщо він склав – значить знав. Звичайно, ми керуємося законом, а не політичною приналежністю до партії. Ми дивимося, чи дійсні документи. У нього кандидатське свідоцтво дійсне", – сказав Фазекоша.
Останні курйозні заяви Киви
- Кива називав працівників Служби безпеки України "СБУшними бл*дями". Так відреагував на скандал з "тітушками".
- Нардеп 1 серпня втрапив у скандал через те, що насміхався над акцією до річниці звільнення Авдіївки.
- Також Кива шкодує, що Янукович не роздавив його на Майдані.