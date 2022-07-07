"Буде важче домовитись" та "ми ще серйозно не починали": путін вибухнув новими погрозами

путін видав чергові погрози у бік України. російський диктатор заявив, мовляв, держава-агресорка ще "нічого серйозно не починала", а сама росія начебто не відмовляється від мирних перемовин.

Він сказав, буцімто "чим далі, тим складніше буде домовитись з росією". Заяви путіна розлетілись по російських ЗМІ, передає 24 канал.

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Нас хочуть перемогти на полі бою, ну, що тут сказати, хай спробують,

– пригрозив путін.

Він наївно думає, нібито досягне своїх намірів. Каже, у будь-якому випадку завершить цілі війни, яку називає "спецоперацією".

Знову риторика про "підступний Захід"

Диктатор абсурдно перекидає провину у війні. Він каже, мовляв, її "розв'язав колективний Захід, а не росія". При цьому путін ще й десь бачить прихильників своєї політики в США та Європі. Водночас додає, нібито "спроби Заходу нав'язати світові свій світопорядок – приречені".

Крім того, диктатор говорить, начебто "Захід збирається воювати з росією до останнього українця". При цьому цинічно називає це "трагедією для українського народу".

Реакці Офісу Президента

У Зеленського вже відреагували на чергові заяви путіна. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що немає жодного плану "колективного Заходу". Це пропаганда, а правда одна – конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян.

Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду,

– наголосив Подоляк.

Попередні заяви путіна

Наприкінці червня диктатор сказав, що росія й далі "розвиватиме і зміцнюватиме" свою армію. Мовляв, збирається "вдосконалювати" бойовий склад та залучати ракетні комплекси С-500.

Також диктатор збрехав про удар росії по ТЦ в Кременчуку. путін заявив, нібито там "немає ніякого теракту", начебто "ні по яких цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає".

Зауважимо, що в ці казки президента держави-агресорки вірять хіба що росіяни.

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