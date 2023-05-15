Ще трохи – і будемо готові, секрети є лише від Росії, – Зеленський про початок контрнаступу

Володимир Зеленський розповів про те, коли Україна розпочне очікуваний контрнаступ. Глава держави заявив, що Україна буде готова до контрнаступу через деякий час.

Під час поїздки в Лондон журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського, коли Україна розпочне свій контрнаступ. Глава держави погодився з твердженням, що Україна не може почати контрнаступ проти Росії, поки не отримає більш сучасну зброю.

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Україні потрібно ще трохи часу, щоб підготуватися до контрнаступу

Президент сказав, що Україні потрібно ще трохи часу, щоб підготувати свій контрнаступ.

Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не дуже багато. Ми будемо готові через деякий час,

– сказав він.

Зеленський сказав, що не може поділитися деталями підготовки України до контрнаступу. "Немає секретів від наших друзів, але є секрети від наших сусідів", – зазначив глава держави.

Крім того, він наголосив, що підтримка Великої Британії "допоможе нам бути сильнішими".

Що ще Зеленський говорив про контрнаступ