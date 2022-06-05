Ще є окуповані території: Зеленський прогнозує, що число загиблих дітей в Україні може зрости

Внаслідок обстрілів російських окупантів загинули вже багато українських дітей. Їхня кількість може збільшитися, адже наразі невідомо, скільки закатованих людей поховали на окупованих територіях.

Про це під час свого вечірнього звернення 4 червня розповів президент Володимир Зеленський. За його словами російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запоріжжя та Харківщину.

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Кількість вбитих окупантами дітей може бути більшою

Президент розповів, що у Сєвєродонецьку, де наразі тривають активні вуличні бої, ситуація залишається вкрай важкою. Також важко й в Лисичанську, Мар'їнці, Кураховому та інших містах і громадах Донбасу.

"Постійні авіаційні удари, артилерійські й ракетні обстріли. На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, – вже 2 тисячі 503. Наші герої тримають позиції та роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат", – зауважив Зеленський.

Він додав, що вдячний кожному українському захиснику та захисниці, адже вони наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться дати Донбасу спокій.

Сьогодні в нашій країні вшановували пам'ять дітей, які загинули від російської агресії. За минулу добу найстрашніша цифра – кількість убитих дітей – не змінилась. 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії,

– зазначив глава держави.

Президент наголосив, що це лише офіційне число. Тому чим більше дізнаватимуться про похованих на окупованих територіях, тим більшою може стати кількість імен в цьому списку.

"Читати його – страшно. Рік народження, місце проживання, обставини загибелі… Всі вони були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу. Це вже не виправити. Бо ця війна вже триває. Але в будь-який момент можна зупинити страшні наслідки цієї війни", – додав Зеленський.

Глава держави підсумував, що російська армія може перестати спалювати церкви, руйнувати міста та вбивати дітей, якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. Проте той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Діти, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії

В Офісі генпрокурора розповіли, що за 100 днів повномасштабної війни в Україні від рук російських окупантів загинула щонайменше 261 дитина. Ще 463 – зазнали поранень.

Ці дані не є остаточними, адже зараз важко визначити реальну кількість загиблих та поранених у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, діти постраждали на:

Донеччині – 187,

Київщині – 132,

Харківщині – 112,

Чернігівщині – 68,

Луганщині та Херсонщині – 52,

Миколаївщині – 47,

Запоріжжі – 29,

Сумщині – 17,

Житомирщині – 15.

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