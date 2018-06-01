Ще один італійський клуб має намір придбати українського воротаря

Італійський "Наполі" може викупити українського воротаря Андрія Луніна, який виступає за луганську "Зорю" та викликається до національної збірної України.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

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Причиною для трансферу є те, що "Наполі" покинув воротар Пепе Рейна, і вони шукають йому заміну. Окрім українця, серед кандидатів на місце воротаря потругалець Руї Патрісіу та німець Бернд Лено.

Нагадаємо, до цього зацікавленість в Андрії Луніні висловлював англійський "Ліверпуль" та італійський "Інтер". Трансфер гравця оцінюється в 6 мільйонів євро.