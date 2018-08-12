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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще одна "епідемія" людства, – онколог про нову фобію

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Канцерофобія
Канцерофобія / islam-today.ru

Є такі патологічні фобії, які є симптомом психічних розладів. Канцерофобія – один з таких страхів, який серйозно погіршує якість життя.

Про це розповіла онколог Поліна Флегонтова, передає Оbozrevatel.

Канцерофобія – це патологічна боязнь захворіти на онкологічне захворювання. Цю фобію можна вважати своєрідною "епідемією" для людей.

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Основні симптоми:

- незрозумілий, неконтрольований страх;
- паніка;
- ускладнене дихання;
- прискорений пульс;
- раптові болі (голова, живіт, серце);
- втрата свідомості.

Стрес є причиною багатьох захворювань

Стрес є причиною багатьох захворювань

Як позбутися такої фобії? Канцерофобія одна з досить поширених фобій. Тож найкраще її вчасно виявити і звернутись до лікаря.

Якщо ви боїтесь онкологічних захворювань, пам'ятайте – їх можна ефективно вилікувати на ранніх стадіях. Тож не варто відкладати профілактичні огляди та скринінги. Також намагайтеся вести здоровий спосіб життя.

Якщо зі здоров'ям все гаразд, а постійне відчуття тривоги, безсоння, апатія нікуди не зникли – зверніться за допомогою до психіатра.

І пам'ятайте – саме стрес запускає багато негативних біохімічних процесів в організмі, які його починають руйнувати. Тож намагайтесь уникати стресів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Стрес
Джерело: 24 Канал
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