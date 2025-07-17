У Росії зупинив роботу важливий завод після нічної атаки БпЛА

У ніч проти 17 липня українські дрони атакували Росію. Під ударом опинилося одне з ключових підприємств хімічної промисловості Тульської області – "Щекиназот". На ньому спалахнули пожежі.

Як повідомляють росЗМІ, внаслідок атаки дронів "Щекиноазот" тимчасово зупинив роботу, передає 24 Канал.

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Удар по ВПК Росії

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що цей хімзавод виробляє аміак, метанол, карбамід – речовини, які слугують основою для вибухівки, твердого ракетного палива, синтетичних матеріалів.

Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів та вибухівки для окупаційної армії,

– пояснив чиновник.

Нагадаємо, що в Єльці Липецької області Росії в ніч на 15 липня прогриміли вибухи. Імовірно, під атакою безпілотників знову опинився завод "Енергія". Цей завод виготовляє хімічні джерела струму для російського ВПК і перебуває під санкціями багатьох країн.

У ніч проти 13 липня дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово, спричинивши пожежу та відключення електроенергії в кількох районах.