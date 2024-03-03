У польському Щецині авто в'їхало в натовп: серед постраждалих було 6 українців

3 березня 2024, 18:09
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Джерело:

Gazeta Wyborcza

У польському Щецині 1 березня авто врізалося в натовп на пішохідному переході, внаслідок чого 20 людей зазнали поранень. Серед травмованих також були й українські громадяни.

За даними поліції, зловмисник у Щецині свідомо в’їхав у пішоходів, спричинивши аварію. Чоловіка вже заарештувала поліція.

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Серед постраждалих у Щецині були українці

Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський розповів журналістам польського видання Gazeta Wyborcza, що загалом внаслідок аварії у Щецині є 20 постраждалих віком від п'яти до 62 років.

Серед поранених – шестеро дітей, шестеро потерпілих є громадянами України,
– зазначив він.

Рудавський також наголосив, що дві потерпілі, яким 22 і 58 років відповідно, перебувають у критичному стані, ще четверо постраждалих у тяжкому стані. Потерпілих доставили у сім лікарень регіону.

Воєвода Західнопоморського воєводства також зауважив, що до рятувальної операції було залучено 18 груп рятувальників та 70 поліцейських.

У Щецині сталася моторошна аварія з постраждалими

  • У мережі повідомляли, що на одній із міських площ у Щецині, що в Польші, автомобіль збив групу людей на пішохідному переході. Водій наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, потім –  на пішоходів на тротуарі. 
  • Зловмисником виявився 33-річний житель Щецина, який кермував легковим автомобілем Ford 1. Чоловік намагався втекти з місця подій, але порушника затримали і доправили до СІЗО.
  • У поляка в крові не знайшли ні алкоголю, ні наркотиків. Втім, за даними ЗМІ, поляк перебував на психіатричному лікуванні.
  • Пояснюючи, чому виїхав на тротуар, де було повно людей, водій сказав, що чогось злякався, та йому здалося, що його хтось переслідує. Автівка не гальмувала і рухалася зі швидкістю 30 – 40 кілометрів на годину. 
  • Зрештою місцева прокуратура ухвалила рішення про затримання зловмисника строком на три місяці. Йому висунуто звинувачення у замаху на вбивство кількох осіб, а також у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, втечі з місця події та завданні тілесних ушкоджень іншим особам. Тепер цією справою займатимуться польські правоохоронці.

Автор: Владислав Кравцов