У польському Щецині авто в'їхало в натовп: серед постраждалих було 6 українців
Джерело:Gazeta Wyborcza
У польському Щецині 1 березня авто врізалося в натовп на пішохідному переході, внаслідок чого 20 людей зазнали поранень. Серед травмованих також були й українські громадяни.
За даними поліції, зловмисник у Щецині свідомо в’їхав у пішоходів, спричинивши аварію. Чоловіка вже заарештувала поліція.
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Серед постраждалих у Щецині були українці
Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський розповів журналістам польського видання Gazeta Wyborcza, що загалом внаслідок аварії у Щецині є 20 постраждалих віком від п'яти до 62 років.
Серед поранених – шестеро дітей, шестеро потерпілих є громадянами України,
– зазначив він.
Рудавський також наголосив, що дві потерпілі, яким 22 і 58 років відповідно, перебувають у критичному стані, ще четверо постраждалих у тяжкому стані. Потерпілих доставили у сім лікарень регіону.
Воєвода Західнопоморського воєводства також зауважив, що до рятувальної операції було залучено 18 груп рятувальників та 70 поліцейських.
У Щецині сталася моторошна аварія з постраждалими
- У мережі повідомляли, що на одній із міських площ у Щецині, що в Польші, автомобіль збив групу людей на пішохідному переході. Водій наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, потім – на пішоходів на тротуарі.
- Зловмисником виявився 33-річний житель Щецина, який кермував легковим автомобілем Ford 1. Чоловік намагався втекти з місця подій, але порушника затримали і доправили до СІЗО.
- У поляка в крові не знайшли ні алкоголю, ні наркотиків. Втім, за даними ЗМІ, поляк перебував на психіатричному лікуванні.
- Пояснюючи, чому виїхав на тротуар, де було повно людей, водій сказав, що чогось злякався, та йому здалося, що його хтось переслідує. Автівка не гальмувала і рухалася зі швидкістю 30 – 40 кілометрів на годину.
- Зрештою місцева прокуратура ухвалила рішення про затримання зловмисника строком на три місяці. Йому висунуто звинувачення у замаху на вбивство кількох осіб, а також у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, втечі з місця події та завданні тілесних ушкоджень іншим особам. Тепер цією справою займатимуться польські правоохоронці.