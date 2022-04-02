Щиро бажаю усім миру, – Зеленський привітав мусульман з Рамаданом

Мусульмани 2 квітня зустрічатимуть священний місяць Рамадан. Президент Володимир Зеленський привітав їх та побажав усім миру.

Українські захисники вже 37 днів героїчно знищують російських окупантів. Президент заявив, що вони обов'язково переможуть ворогів, повідомляє 24 канал.

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Зеленський привітав мусульман з Рамаданом

Президент зазначив, що вже завтра, 2 квітня, українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан.

Щирі молитви, взаємне прощення та добрі вчинки характеризують цей місяць. Але в Україні (до цього – 24 канал) доєднується ще одна чеснота – вірність товаришам і своєму народу в боях. У боях за свободу України,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що українці воюють з російськими окупантами за незалежність і обов'язково переможуть.

"Обов'язково доб'ємося миру. Для всієї нашої землі. Щиро бажаю миру! Усім. Всій Україні! Всім людям світу. Слава Україні!", – підсумував президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: