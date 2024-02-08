Щиро вдячний Валерію Федоровичу, – Умєров заявив про рішення щодо зміни керівництва ЗСУ

Ввечері 8 лютого стало відомо про зустріч Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Під час неї обговорили необхідність заміни керівництва ЗСУ. Рустем Умєров пізніше написав про відповідне рішення.

Міністр оборони у своєму фейсбуці наголосив, що Валерієві Залужному випало одне з найскладніших завдань. Мовиться про керування Збройними Силами України під час Великої Війни з Росією.

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Рустем Умєров подякував Валерію Залужному

Рустем Умєров зазначив, що ЗСУ разом з усім українським народом продемонстрував світові, що Україна боротиметься за своє та своїх, попри те, з яким ворогом ми маємо справу.

Він додав, що наші військові відбили навалу російських загарбників, захистили державність та продовжують щоденно боронити незалежність України. Водночас він зазначив, що війна не залишається однаковою. Вона змінюється та виманає змін. За словами Умєрова, бойові дії 2022, 2023 та 2024 років – три різні реальності.

2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги,

– наголосив Умєров.

Зеленський таки призначив Сирського

8 лютого у вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. Він додав, що провів десятки розмов із бригадними командирами різного рівня. Цього дня він спілкувався з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою та Вадимом Сухаревським.

Усіх їх розглядають на керівні посади в українському війську. Вони служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача – бойового командувача – генерал-полковника Олександра Сирського.

Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України,

– підкреслив глава держави.

Глава держави також зазначив, що цього дня спілкувався з Валерієм Залужним. Він подякував йому за два роки боротьби та запропонував залишатися у команді української держави. Президент України висловив сподівання, що Валерій Федорович погодиться.