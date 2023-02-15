Влада має бути знищена, – політичний експерт припустив, як Іран відповідатиме за допомогу Росії

Іран допомагає Росії вбивати українців. Владу країни чекає доля диктаторських режимів.

Про це для 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Їх не треба закликати до відповідальності. Байден сказав чітко, що Іран звільнять. Якщо іранська влада думатиме, що й далі заперечуватиме постачання Росії дронів, то не буде іншого виходу як звільняти Іран. Владу треба усунути. Якщо треба, то і в фізичний спосіб. Диктаторські режими мають бути знищені. Лише питання, яким способом цього досягти", – розповів Клочок.

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Іран продовжує агресію

За словами Клочка, розмова з Іраном на сьогодні неможлива. Він зазначив, якщо пригадати 2022 рік і ведення санкцій, то з Іраном намагалися говорити. Зокрема, була нагода частково зняти санкції.

В іранської влади був момент продемонструвати свою демократичність й цивілізованість. Вона могла припинити ядерні розробки, щоб не шантажувати Близький Схід. Іран зараз продовжує агресію проти своїх сусідів. Він часто обстрілює їх. Іранська влада винесла собі вирок, – сказав Клочок.

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