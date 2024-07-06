Мобілізація в Україні: що буде, якщо не оновити дані до 16 липня

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, усі військовозобов'язані мають оновити дані до 16 липня. На тих, хто цього не зробить вчасно, очікує покарання.

Зверніть увагу: актуалізувати дані потрібно всім військовозобов'язаним з моменту вступу у дію закону про мобілізацію, тобто з 18 травня навіть, якщо вони вже оновлювали дані раніше у цьому році.

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Що буде з тими, хто не оновить дані до 16 липня

Якщо людина проігнорує повістку і не з'явиться за нею у вказані строки, її оштрафують.

Хто має оновлювати дані до 16 липня

військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років;

призовники і резервісти;

заброньовані особи;

особи, які мають відстрочку;

військовозобов'язані жінки.

: Повістка – це виклик до ТЦК з метою: взяття на військовий облік, проходження ВЛК для визначення придатності, уточнення персональних днах, призов на військову службу і подальше відправлення до місць її проходження.

За перше правопорушення з громадян стягнуть від 17 000 до 25 000 гривень, а з посадовців та юридичних осіб – від 34 000 до 59 500 гривень.

Якщо військовозобов'язаний не з'являється за повісткою, ТЦК просить поліцію провести адміністративне затримання. Якщо правоохоронці протягом 5 днів цього не роблять, ТЦК надсилає особі "вимогу" із закликом прийти до військкомату. Днем вручення вимоги вважається день розписки або відмови в отриманні. У військовозобов'язаного є 10 днів, щоб прийти до ТЦК. Якщо він цього не робить, то військкомат звертається до суду із проханням обмежити порушнику право користуватися транспортними засобами до виконання ним вимоги або її відкликання (після завершення мобілізації).

Сплата людиною штрафу не звільняє від обов'язку військової служби.

Неявка на кожну наступну повістку вважається новим порушенням. Обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою немає. ТЦК мають право висилати щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної. І щоразу людина сплачуватиме штраф. Якщо сума загальної заборгованості складе 160 000 гривень, виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацією.

Нагадаємо, що оновити дані можна різними способами.