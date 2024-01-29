Якщо США припинять підтримку: Зеленський озвучив проблеми, які виникнуть

Володимир Зеленський розповів про наслідки, які можуть виникнути, якщо США будуть й надалі затягувати процес підтримки України. Президент пояснив, що це вплине й на Європу зокрема.

Український лідер під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD відповів на питання, що трапиться, якщо США дійсно припинять допомогу Україні. Окрім того, Зеленського запитали, чи зможе Європа заповнити таку прогалину.

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Що буде, якщо США не допомагатимуть Україні

Я вірю, що цього не станеться. Що Європа не залишиться одна. І тут питання – комплексне. Перше – Європа не впорається одна, якщо вона буде надавати допомогу на тому рівні, яку отримувала Україна – ні зброєю, ні фінансово. Чому? Якби вся Європа об'єдналася, вона змогла б дати достатню підтримку Україні, але США мають вплив: якщо сигнали не дуже позитивні, то вони мають вплив на деяких лідерів Європи,

– зазначив Зеленський.

За його словами, якщо таки буде затягування процесів щодо підтримки України, то це буде мати вплив на об'єднану Європу.

"І тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме Росії. Це буде серйозна загроза. Путін цим скористається 100%. Це буде сигнал, що і НАТО не буде таким міцним. Якщо відколюються США, ще хтось матиме іншу думку щодо НАТО. Чому? Бо мають економічні зв'язки з Росією. Я думаю, що також тоді посипиться санкційна політика", – пояснив український лідер.

Адже США, коли підтримують Україну, то впливають й на санкційну політику країн ЄС щодо Росії. Володимир Зеленський підсумував, що в цілому це називається перерозподіл світу.

США не виділили допомогу Україні