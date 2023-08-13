Якщо ЗСУ до зими не зможуть вийти до Азовського узбережжя: військовий назвав реальні загрози

За прогнозами військових аналітиків, ЗСУ мають реальні шанси вийти до Азовського узбережжя ще цього року. Однак, на жаль, не все залежить від українських оборонців. Західна допомога, потужна зброя та авіація – це основний ключ до прориву на цьому напрямку.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу, що росіяни намагаються поширювати у світі вкиди про "бойову нічию". Це вкрай небезпечний сценарій.

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Загрози для ЗСУ

Країнам Заходу потрібно активніше допомагати Україні, надавати військову допомогу, зокрема, винищувачі F-16, яких ЗСУ чекають вже довгий час, щоб союзники не розчарувались результатами нашого наступу.

Євген Дикий зазначив, що восени Кремль спробує мобілізувати ще 300 – 400 тисяч росіян. Також є ще один ризик, якщо ЗСУ не вдасться проломити лінію оборони ворога.

Якщо нам не вдасться проломити їхню лінію оборони, такий ризик є. Треба розуміти, що ресурсів, з якими ми почали цю кампанію, насправді недостатньо. Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють значення цієї кампанії. У них зараз стоїть вказівка кинути туди всі їхні резерви. Якщо ми не прориваємось, нашою проблемою буде зміна настроїв у наших союзників,

– вважає він.

Росіяни поширюють наративи про "бойову нічию". Вони зрозуміли, що після звільнення Херсона і Харківської області версія про "непереможну Росію" вже не працює, у неї більше ніхто не вірить. Тому намагаються переконати всіх, що Україну потрібно посадити за стіл переговорів та заморозити війну, бо нібито лінія фронту "все одно не зміниться".

"Це катастрофічний варіант. Для нас це означає програш війни. Росіяни це чудово розуміють. Це чеченський варіант, коли вони програли першу війну у Чечні, підписали мир, але виключно для того, щоб виграти час і підготуватися до другої чеченської війни. Це виграш часу, щоб остаточно нас знищити", – пояснив військовий.

Дикий про вихід ЗСУ до Азовського узбережжя: дивіться відео

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