Усі були не дуже веселі, – Піонтковський пояснив стан Лукашенка на параді в Москві

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко виглядав дуже погано на параді в Москві. Насправді, в перегонах двох диктаторів, хто швидше помре, білорус може виграти у свого російського колеги.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист й опозиційний політик Андрій Піонтковський. У мережі, обговорюючи стан Лукашенка, кажуть, що він не пішов на сніданок до Путіна та ледь шкандибав.

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Лукашенко проти Росії – 30 років драми

Піонтковський розповів, що Лукашенко та Путін – це вічна тема. Це тридцятирічна тема, яка почалась ще стосунками Єльцина та Лукашенка. Не Путін першим почав викручувати Лукашенку руки, змушуючи його стати секретарем мінського обкому.

Ця драма в них триває десятиріччями, й тут важко простежити за всіма поворотами в конкретний день,

– зазначив російський публіцист.

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Лукашенку було дуже погано

Лукашенку на параді дійсно було дуже погано. Вони всі були дуже невеселі. Лукашенко не міг дійти навіть до пам'ятника невідомому солдату. Його підвезли на якійсь колясці, на якійсь машині.

"Усі чекають, коли Путін помре, але в цих перегонах Лукашенко може його випередити, мені здається", – зауважив російський опозиційний політик.

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