"Чорні плями" в біографії: що чекає на Монастирського у разі призначення главою МВС

Денис Монастирський – голова правоохоронного комітету, який вмить став найобговорюванішим депутатом. Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ зазначив, що прийняв найскладніше рішення в своєму житті – відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС.

Денис Монастирський в команді Володимира Зеленського з самого політичного старту. Під час президентської кампанії його запросили як експерта оцінити правоохоронний напрямок майбутнього шостого гаранта. Стосунки склалися, тож Монастирський залишився в команді і отримав прохідний 19 номер в списку "Слуги народу" на парламентських виборах.

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Лідер фракції Давид Арахамія зізнався, що саме він запропонував президенту підвищити депутата до посади міністра.

"Монастирський доволі часто ходить до Офісу Президента, завжди відповідає щодо правоохоронних органів, тобто він людина в команді і всі до нього нормально ставляться", – сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Монастирський навчався в Хмельницькому університеті управління та права, де потім викладав. До речі, саме там працював і заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Потім Монастирський займався юридичною практикою, втім, ніколи не працював у правоохоронних органах.

Його характеризують як неконфліктну людину, але як людину, яка може відстояти свою позицію і донести її,

– зазначила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Чорні плями" в біографії Монастирського

Проте в майже бездоганній біографії є свої "чорні плями". Наприклад, Монастирський брав участь у роботі конкурсних комісій з відбору керівників місцевих прокуратур та з формування ДБР. Головою Бюро, як відомо, в результаті "ретельного" відбору став сумновідомий Роман Труба.

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"Денис Монастирський максимально безпринципно показав себе тоді, коли він зі звітів прийшов у Верховну Раду і абсолютно безпринципно поставився до того як Ірина Венедіктова тоді без конкурсу призначала собі заступників", – сказав журналіст-розслідувач Данило Мокрик.

Крім того, Монастирський написав схвальний відгук про скандальну дисертацію Іллі Киви – на бланку правоохоронного комітету. Але найбільше опоненти бояться, що Монастирський може бути надто близьким до самого Арсена Авакова. Зокрема, раніше він був помічником колишнього депутата Антона Геращенка, який є правою рукою Авакова.

Виклики на посаді глави МВС

Водночас колеги з комітету з інших фракцій кажуть, що зв'язки Монастирського з Аваковим перебільшені. Проте основне питання – чи зможе Денис Монастирський стати самостійним сильним менеджером. Адже, експерти побоюються, що Банкова обрала нового міністра далеко не за таким критерієм.

Потрібен був такий міністр новий, як Шмигаль. Виконавець. Не самостійна політична фігура, а виконавець. Своя людина,

– вважає політолог Володимир Фесенко.

Втім, керувати Міністерством внутрішніх справ складно, як і викликати довіру всередині МВС. Політичний експерт Борис Тизенгаузен зауважив, що Авакову довелося роками будувати досить лояльну до себе систему середніх ланок.

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Водночас щоб змінити систему, потрібно зайти з реформаторською командою, чи знайде таку Денис Монастирський, який не очікував на таке призначення, залишається під питанням.