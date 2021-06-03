Що чекає на олігархів після законопроєкту Зеленського: трансляція з Данилом Гетманцевим

В кулуарах Верховної Ради 3 червня обговорювали законопроєкт про олігархів, який вніс до парламенту Володимир Зеленський. Проте навколо проєкту закону досі тривають суперечки.

Розробку закону президент ініціював ще 15 квітня 2021 року. Тоді Володимир Зеленський наголосив, що в олігархів буде вибір: припинити незаконну діяльність або потрапити під санкції.

До теми Хто ж такі олігархи: повний текст законопроєкту Зеленського

Повний текст законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" – вже опублікували на сайті парламенту.

Проєкт закону має на меті позбавити Україну від впливу оліхаргів, які зловживають своїм становищем. Зокрема, його завданням є перетворення олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку країни. Водночас відповідний документ критикують деякі депутати, які зазначають, що він – неякісно прописаний.

Ініціативу від президента про деолігархізацію та сумніви навколо її реалізації ведучі програми "6/9" Артем Овдієнко та Дарія Кудімова обговорять у прямому ефірі з головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

Пряма трансляція відбудеться на ютуб-каналі 24 каналу 3 червня о 19:45. Ви можете залишати свої запитання гостю і ведучі їх обов'язково озвучать. Не пропустіть!

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