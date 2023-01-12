Путін мав план щодо Росії, він реалізується, – Подоляк назвав мету диктатора
Росія є країною, яка постійно щось краде. Не лише з технологічної точки зору, а й з культурної або ж літературної. Як-от матрьошки, вкрадені у Японії.
Росія лише вкладає гроші в просування того, що вони мають право щось вкрасти та видати це за своє. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОП Михайло Подоляк.
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Яким є план Путіна щодо Росії
У росіян "все йде по плану". А який був план? Я так розумію, що у Путіна був план – знищити сучасну Росію і зробити її такою, якою вона має бути – відсталою, нетехнологічною країною,
– наголосив радник очільника ОП.
Ба більше, на його думку, мета кремлівського диктатора – довести країну до того стану, коли вона вже нікому не буде потрібна. І яка до того ж закрита – люди не можуть звідти виїхати та впливати на якісь глобальні процеси.
Повне інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться відео
Що чекає на Росію у майбутньому
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну послабило позиції Кремля та наблизило розпад держави, що упродовж століть була однієї з найбільших імперій у світі. Західні аналітики вважають, що країна-агресорка втратить цілісність вже у найближче десятиліття.
Як повідомили у Financial Times близько половини провідних експертів із зовнішньої політики вважають, що Росія стане державою-невдахою або ж розпадеться до 2033 року.
Сорок шість відсотків зі 167 експертів, які відповіли аналітичному центру, заявили, що провал або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років,
– мовиться у західному виданні.
Водночас там зазначили, що 40% фахівців впевнені у тому, що на країну-агресорку очікує революція, громадянська війна чи політична дезінтеграція, яка спричинить її занепад.
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"Невтішні" прогнози щодо Росії
- Російський опозиційний політик Андрій Піонтковський вважає, що в Росії буде новий тип громадянської війни – між собою воюватимуть приватні армії. Ба більше, боротьба за владу та багатства вже триває.
- Він додав, що це буде не ідеологічна війна людей, які мають різні точки зору, а величезна бандитська боротьба. Внаслідок якої Росія розпадеться не на якісь дві країни, а на багато.
- Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк переконаний, що після перемоги України Росія не розпадеться на 5 чи 7 випадкових країн. На його думку, всередині країни-агресорки відбуватимуться певні процеси, але тут варто розуміти, що цей процес є значно складнішим.