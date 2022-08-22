Військова перемога над росією зробить Україну лідером регіону, – експерт-міжнародник

Героїчну боротьбу українського народу проти російських загарбників побачив увесь світ. Велика перемога України у війні, яка неодмінно станеться, дозволить нам стати потужним гравцем на міжнародній арені.

Це повернення до проєкту "великої регіональної держави". Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв.

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За словами експерта-міжнародника, раніше Україна мала амбіції стати лідером Східної Європи. "Ми мали чіткі плани щодо того, як наша зовнішня політика буде формувати порядок денний у регіоні", – сказав він.

Україна стане впливовою державою

Неминуча перемога над окупантами дозволить нам здійснювати серйозний вплив на післявоєнну росію. Те значення, яке отримає Україна, допоможе закріпитися як одному з лідерів регіону. Ба більше, ми будемо незамінними у геополітиці більших гравців.

Наразі Україна та українське питання дуже важливе для геополітики США. Крім того, зростає і зацікавленість Китаю.

Після перемоги, коли ми матимемо більший вплив та більший потенціал, тоді постане питання про те, що ми будемо не просто важливі для геополітики, а самі будемо одним з чинників формування геополітики великих держав.

У регіональному масштабі – ми будемо просто задавати порядок денний. Саме це у теорії міжнародних відносин, зауважив Краєв, називається бути великою регіональною державою.

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