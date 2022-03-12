Таких осіб називають внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснив щодо статусу ВПО. Як його отримати й, що він дає, – читайте далі.

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Що дає статус ВПО

отримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю та осіб похилого віку термін може бути продовжено;

щомісячну адресну допомогу;

отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування (соціальні виплати, пенсії);

забезпечення ліками;

гуманітарну та благодійну допомогу тощо.

Як і де отримати

Як тільки ви прибули до безпечного місця, зверніться із заявою до відділу соціального захисту населення, або до міських виконавчих органів за місцем проживання.

Що вказувати у заяві

Заява пишеться власноруч ВПО та неповнолітньою дитиною, заяву за малолітних дітей оформлює законний представник. Якщо малолітня дитина без супроводу дорослих, заяву може подати її родич або представник органу опіки. Разом із заявою треба подати документ, що посвідчує особу або свідоцтво про народження дитини.

Якщо у документі відсутні відомості про реєстрацію місця проживання, де триває війна, необхідно подати докази проживання:

військовий квиток;

трудову книжку;

документи, що підтверджують право власності;

свідоцтво про освіту;

медичні документи тощо.

Якщо ви є законним представником малолітньої дитини, то необхідно додатково подати документ, що засвідчує особу законного представника та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (родинні стосунки між дитиною і заявником). Батьки такий документ не подають.

Зверніть увагу! Форма заяви на подання статусу ВПО: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089-17#Text

Зазначається, що підтвердженням статусу ВПО є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.