Таких лиц называют внутриперемещенными лицами (ВПЛ). Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъяснил статус ВПЛ. Как его получить и что он дает – читайте дальше.

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Что дает статус ВПЛ

получение бесплатного временного проживания в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ. Для многодетных семей, лиц с инвалидностью и пожилых людей срок может быть продлен;

ежемесячное адресное пособие;

получение социальных и административных услуг по месту нахождения (социальные выплаты, пенсии);

обеспечение лекарством;

гуманитарную и благотворительную помощь.

Как и где получить

Как только вы прибыли в безопасное место, обратитесь с заявлением в отдел социальной защиты населения или в городские исполнительные органы по месту жительства.

Что указывать в заявлении

Заявление пишется собственноручно ВПЛ и несовершеннолетним ребенком, заявление за малолетних детей оформляет законный представитель. Если ребенок без сопровождения взрослых, заявление может подать его родственник или представитель органа опеки. Вместе с заявлением следует подать документ, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении ребенка.

Если в документе отсутствуют сведения о регистрации места жительства, где идет война, необходимо подать доказательства проживания:

военный билет;

трудовую книжку;

документы, подтверждающие право собственности;

свидетельство об образовании;

медицинские документы и т.д.

Если вы являетесь законным представителем малолетнего ребенка, то необходимо дополнительно представить документ, удостоверяющий личность законного представителя и документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя (семейные отношения между ребенком и заявителем). Родители такой документ не представляют.

Обратите внимание! Форма заявления на предоставление статуса ВПЛ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089-17#Text