Таких лиц называют внутриперемещенными лицами (ВПЛ). Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъяснил статус ВПЛ. Как его получить и что он дает – читайте дальше.
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Что дает статус ВПЛ
- получение бесплатного временного проживания в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ. Для многодетных семей, лиц с инвалидностью и пожилых людей срок может быть продлен;
- ежемесячное адресное пособие;
- получение социальных и административных услуг по месту нахождения (социальные выплаты, пенсии);
- обеспечение лекарством;
- гуманитарную и благотворительную помощь.
Как и где получить
Как только вы прибыли в безопасное место, обратитесь с заявлением в отдел социальной защиты населения или в городские исполнительные органы по месту жительства.
Что указывать в заявлении
Заявление пишется собственноручно ВПЛ и несовершеннолетним ребенком, заявление за малолетних детей оформляет законный представитель. Если ребенок без сопровождения взрослых, заявление может подать его родственник или представитель органа опеки. Вместе с заявлением следует подать документ, удостоверяющий личность или свидетельство о рождении ребенка.
Если в документе отсутствуют сведения о регистрации места жительства, где идет война, необходимо подать доказательства проживания:
- военный билет;
- трудовую книжку;
- документы, подтверждающие право собственности;
- свидетельство об образовании;
- медицинские документы и т.д.
Если вы являетесь законным представителем малолетнего ребенка, то необходимо дополнительно представить документ, удостоверяющий личность законного представителя и документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя (семейные отношения между ребенком и заявителем). Родители такой документ не представляют.
Подтверждением статуса ВПЛ является справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.